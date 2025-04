Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch & Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Obrigheim-Asbach: Nach Zusammenstoß abgehauen - Polizei sucht Zeugen

In Obrigheim-Asbach verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Tagen einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zwischen 10:30 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Dienstag fuhr der Unbekannte, vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Gespann, auf einem Feldweg hinter den Gebäuden in der Ortsstraße. Dabei kollidierte das Gespann mutmaßlich mit mehreren Betonpfosten, an denen ein Zaun befestigt war. Eventuell bemerkte der Fahrzeugführer den Zusammenstoß gar nicht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Mosbach-Diedesheim ein. Zwischen 23 Uhr am Montagabend und 4:20 Uhr am Dienstagmorgen begaben sich die Einbrecher auf das Gelände eines Verkehrsbetriebs in der Oststraße und öffneten gewaltsam ein Fenster des Bürogebäudes. Im Inneren brachen die Unbekannten eine weitere Tür auf und versuchten auch einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber. Die Täter flüchteten schließlich ohne Diebesgut, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

