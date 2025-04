Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstahl- und Einbruchsversuche, Sachbeschädigung an Arbeitsmaschine, Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Diebstahlversuche und versuchter Einbruch im Torweg Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3 Uhr, mehrere Diebstahlversuche in Bretzfeld-Waldbach begangen zu haben. Die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu mehreren Privatgrundstücken und Gärten im Torweg und wurden hierbei an manchen Objekten durch Überwachungskameras erfasst. Die vermummten Männer versuchten, neben mehreren Fahrzeugen in Hofeinfahrten und Carports, an einem der Wohnhäuser auch die Terrassentüre sowie die Garagentüre gewaltsam zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Die beiden Täter waren bekleidet mit Jeanshosen, Steppjacken, Mützen und Turnschuhen mit weißer Sohle. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bretzfeld, unter der Telefonnummer 07946 940010, zu melden.

Bretzfeld: Sachbeschädigung an Arbeitsmaschine Ein bislang unbekannter Täter positionierte mehrere Eisenstäbe in einem Schilferdreich in der Wengertstraße im Ortsteil Siebeneich, so dass diese etwa 30 Zentimeter über den Boden hinausragten. Im Zuge der Erntearbeit am vergangenen Dienstagvormittag wurde hierdurch das Schneidwerk einer Arbeitsmaschine zerstört, so dass ein nicht unerheblicher Schaden im fünfstelligen Bereich entstand. Hinweise zur Tat werden vom Polizeiposten Bretzfeld, unter der Telefonnummer 07946 940010, entgegengenommen.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht In Künzelsau-Nagelsberg kam es am Dienstagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines großen Baumarktes in der Würzburger Straße. Hiernach hat sich der bislang unbekannte Verursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Vermutlich beim Ausparken wurde ein grauer Mercedes-Benz GLC beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell