POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Bilanz der europaweiten "ROADPOL Speed Week" - Über 5.300 Geschwindigkeitsverstöße im Zuständigkeitsbereich festgestellt

Polizeipräsidium Heilbronn: Bilanz der europaweiten "ROADPOL Speed Week" - Über 5.300 Geschwindigkeitsverstöße im Zuständigkeitsbereich festgestellt In der vergangenen Woche beteiligte sich das Polizeipräsidium Heilbronn an der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL Speed-Week", die vom 7. bis 13. April 2025 durchgeführt wurde. Ziel der länderübergreifenden Aktion war es, die Hauptunfallursache Geschwindigkeit stärker in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu rücken und durch gezielte Maßnahmen die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden in diesem Zeitraum innerhalb sowie außerhalb geschlossener Ortschaften insgesamt 5.378 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Verstöße verteilen sich wie folgt:

- Bis 20 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 4.410 Verstöße

- 21 bis 40 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 874 Verstöße

- Mehr als 40 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 94 Verstöße

In 101 Fällen war die Geschwindigkeitsüberschreitung so gravierend, dass ein Fahrverbot die Folge ist. Die Polizei Heilbronn appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die vorgeschriebenen Tempolimits zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle - mit oftmals gravierenden Folgen für alle Beteiligten.

