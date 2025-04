Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Cabrio aufgeschlitzt, Einbruch, Autofahrer unter Drogen, aggressive Autofahrer

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Cabrio aufgeschlitzt - Werkzeug und Bargeld entwendet

In Heilbronn verschaffte sich ein bislang Unbekannter zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 15:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Cabrio. Das Fahrzeug stand in der Mönchseestraße. Das Stoffverdeck wurde mehrfach aufgeschlitzt, um das Heckfenster zu öffnen. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Täter einen Akkuschrauber der Marke Makita samt Zubehör sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07131 74790.

Heilbronn: Einbruch bei Matratzenladen - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen am Montag zwischen 1 Uhr und 09:30 Uhr gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in der Heilbronner Südstraße ein. Nach dem Aufhebeln der Seitentür verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumen eines Matratzenfachhandels. Dort wurden Schubladen durchwühlt und ein Safe entwendet. Darin befanden sich Bargeld, ein Smartphone sowie diverse Formulare. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der entwendete Safe konnte am Montagnachmittag auf dem Gelände der Rosenau-Schule in der Bergstraße aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131 74790 zu melden.

Neudenau: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

In Neudenau wurde am Dienstag, gegen 1:20 Uhr, ein 33-jähriger Autofahrer durch die Polizei kontrolliert, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann befuhr den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Herbolzheim. Bei der Kontrolle zeigten sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein später freiwillig abgegebener Urintest verlief positiv auf Amphetamin, Kokain und THC. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Widdern: Autofahrer bedrängt und bespuckt Frau

Am Sonntag, gegen 14 Uhr wurde eine Autofahrerin in Widdern auf der Möckmühler Straße in Fahrtrichtung Ruchsen von einem anderen Autofahrer zunächst bedrängt und dann bespuckt. Ein 49-jähriger Opel-Lenker fuhr einer 21-jährigen Frau zunächst über mehrere Hundert Meter dicht auf, bedrängte sie zum schnelleren Fahren und überholte sie schließlich. Später zwang er sie durch abruptes Bremsen zum Anhalten, öffnete gewaltsam das Seitenfenster ihres Fahrzeugs und spuckte sie an. Danach fuhr er weiter. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen wurde der 49-Jährige alkoholisiert an seiner Wohnanschrift in Widdern angetroffen. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da er hierbei nicht freiwillig mitwirken wollte, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Auf den Mann kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

A81/Weinsberg: Verkehrsunfall auf der A81 - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Donnerstag, 10. April, kam es gegen 6:10 Uhr auf der Autobahn 81 bei Weinsberg, in Fahrtrichtung Würzburg, zu einem Unfall zwischen einem Audi A4 und einem VW-Transporter. Vorausgegangen war offenbar ein riskantes Fahrmanöver: Der Transporter-Fahrer soll den Audi durch dichtes Auffahren, Aufblenden und Dauerfernlicht bedrängt haben. Anschließend überholte er rechts und es kam zur Kollision beim Fahrstreifenwechsel. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung gegen den VW-Fahrer und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell