BPOL NRW: Geldstrafe und Vermögensabschöpfung - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen verurteilten Steuerhinterzieher

Am Samstagabend (14. Dezember) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann fest. Dieser konnte die 70-tägige Haftstrafe umgehen, indem er die Geldstrafe sowie die geforderte Vermögensabschöpfung entrichtete.

Gegen 18:15 Uhr überprüften Bundespolizisten einen 38-Jährigen nach seiner Ankunft aus Kattowitz/ Polen am Flughafen Dortmund. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) nach dem ukrainischen Staatsbürger fahnden ließ. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) hatte den Mann im März 2018 rechtskräftig, wegen Steuerhinterziehung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt. Zudem wurde eine Vermögensabschöpfung in Höhe von 1.550,- Euro auf Antrag des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) angeordnet.

Der Gesuchte hatte sich jedoch in der Vergangenheit der Strafantrittsladung nicht gestellt, gab jedoch bei der Festnahme an, die geforderten Summen in Höhe von 2.250,- Euro zahlen zu wollen. Anschließend konnte der, in den Niederlanden wohnende, Mann seine Reise fortsetzen.

