Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme zweier jugendlichen Tatverdächtiger einer Raubstraftat

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Jugendliche in Untersuchungshaft

Bereits am 19. März 2025 kam es im Bereich der Herbert-Hoover-Straße in Heilbronn zu einer schweren Straftat gegenüber einem 15-Jährigen.

Gegen 21:00 Uhr verließ der Geschädigte eine Wohnung in der Herbert-Hoover-Straße und ging fußläufig in Richtung der Stuttgarter Straße. Auf dem Gehweg sollen ihm zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahre entgegengekommen sein, die ihn beim Passieren anrempelten. Offenbar war das den jungen Männern nicht genug. Sie drehten um und malträtierten den 15-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten. Einer der Tatverdächtigen nahm kurzfristig das dem Geschädigten heruntergefallene Mobiltelefon an sich, um es zu behalten. Dem Geschädigten gelang es jedoch, dieses wieder an sich zu bringen und zu sichern. Im Anschluss wirkten beide Tatverdächtigen weiter gewaltsam auf den Geschädigten ein. Als der 15-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verlor, ließen die beiden von ihm ab und entfernten sich.

Der Geschädigte erlitt Prellungen, Schürfwunden und Hämatome und musste nach der Tat in einem Krankenhaus behandelt werden.

Durch die Ermittlungen des Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnten die zwei 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde gegen die beiden ein Haftbefehl wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung beantragt und vom zuständigen Amtsgericht Heilbronn erlassen.

Beide mutmaßlichen Täter konnten am Dienstag im Rahmen polizeilicher Maßnahmen festgenommen werden. Die Haftbefehle wurden durch einen Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn aufrechterhalten und der Vollzug angeordnet. Beide wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell