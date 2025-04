Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Falschfahrer, Brände, Unfall, Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heilbronn (ots)

A81/ Großrinderfeld: Falschfahrer auf der Autobahn

Die Autobahn 81 musste am frühen Sonntagmorgen bei Großrinderfeld wegen eines Falschfahrers gesperrt werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 2:30 Uhr, dass ein Fahrzeug auf der Seite, die eigentlich in Richtung Würzburg führt, entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung auf dem Standstreifen fuhr. Daraufhin wurde der rechte Fahrstreifen von der Polizei gesperrt und der Transporter, der in die falsche Richtung fuhr, von einer Polizeistreife angehalten. Der augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende, 30 Jahre alte Fahrer des Transporters, weigerte sich zunächst aus dem Fahrzeug auszusteigen und wurde deshalb von den Beamten aus dem Fahrzeug gezogen. Das darauffolgende Gerangel nutzte der 30-Jährige zur Flucht ins Gestrüpp neben der Fahrbahn. Um eine Gefahr für den Mann auszuschließen, wurde daraufhin die Autobahn gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Tauberbischofsheim ausgeleitet. Der 30-Jährige wurde schließlich mit Hilfe eines Polizeihubschraubers aufgefunden und anschließend von der Polizei festgenommen. Weil sich der Mann bei der Festnahme erheblich wehrte, erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Er wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen 6:40 Uhr konnte die Autobahn schließlich wieder freigegeben werden.

Werbach-Wenkheim: Bei Brand verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Werbach-Wenkheim nach einem Brand am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 17 Uhr war der Brand eines Balkons an einem Haus in der Göbelstraße gemeldet worden. Der hölzerne Bodenbelag hatte aus ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Die Flammen wurden schnell von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, beschränkte sich jedoch lediglich auf den Balkonboden. Rettungskräfte brachten den Bewohner der Brandwohnung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Tauberbischofsheim: Audi A4 von Unbekannten beschädigt

Ein Audi A4 wurde am Samstag in der Tauberbischofsheimer Vitryallee von einem Unbekannten beschädigt. Der Wagen stand zwischen 9:40 Uhr und 12:45 Uhr auf dem dortigen, öffentlichen Parkplatz. In dieser Zeit muss ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit dem Audi kollidiert sein, und dadurch den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht haben. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen wurden am Freitagabend bei einem Unfall bei Wertheim verletzt. Eine 22-Jährige fuhr gegen 22 Uhr in ihrem VW auf der Landesstraße 2310 hinter dem Seat einer 26-Jährigen von Urphar in Richtung Bettingen. Auf Höhe der Kläranlage fuhr der Lenker eines Ford Transit rückwärts vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn, so dass die Seat-Fahrerin eine Vollbremsung einlegen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Lenkerin des VWs konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Seat hinten auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten sowohl die 26-Jährige, wie auch der 18 Jahre alte Beifahrer im VW leichte Verletzungen. Am Opel und dem Seat entstanden Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrer des Ford Transit machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Bad Mergentheim-Edelfingen: Zeugen nach Brand gesucht

In Bad Mergentheim-Edelfingen brannte am Sonntagabend eine Holzpalette. Gegen 20:30 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Bereich des Friedhofs. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Holzpalette, die an eine Scheune in der Mittleren Straße gelehnt war, aus unbekannten Gründen Feuer gefangen hatte. Die Flammen wurden durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht. Es entstand kein Gebäudeschaden. Da nicht klar ist, wie es zum Brand der Holzpalette gekommen ist und auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

