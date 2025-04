POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht, Ortsschilder entwendet, Olivenbaum aus Einfahrt gestohlen

Heilbronn (ots) - Flein/Neckarwestheim/Talheim: Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich mehrere Einbrüche in Unternehmen und Gewerbebetriebe in Flein, Talheim und Neckarwestheim, bei denen in mindestens vier Fällen unbekannte Täter in die Betriebsgebäude eindrangen. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise kann davon ...

mehr