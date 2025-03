Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus in Neureut eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten Einbrecher in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr offenbar unbemerkt in ein Mehrparteienhaus in der Neureuter Kirchhofstraße. Anschließend öffneten sie die Eingangstür zur Erdgeschosswohnung mit brachialer Gewalt. Dabei wurden die Eindringlinge wohl vom anwesenden Hund überrascht, weshalb sie vermutlich fluchtartig das Anwesen verließen.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

