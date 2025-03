Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlich verdächtiger Mann identifiziert, der am 12.03.2025 eine Polizeieinsatzlage in der Karlsruher Innenstadt auslöste.

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bezug zur Pressemeldung vom 12.03.2025 "Polizeieinsatzlage nach mutmaßlicher Bedrohung in einem Café in der Innenstadt"

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Identifizierung der mutmaßlich psychisch auffälligen männlichen Person erbrachten erste Ergebnisse.

Noch im Laufe des 12.03.2025 verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen aktuell in Mannheim wohnenden 39-jährigen Mann handeln könnte. Dieser war der Polizei Mannheim aufgrund vorheriger psychisch auffälligen Verhaltensweisen bekannt.

Im Rahmen einer vom Amtsgericht Karlsruhe angeordneten Durchsuchung der Wohnanschrift am Mittwochabend konnte der 39-Jährige von der Polizei angetroffen werden. Die Durchsuchung führte zum Auffinden eines sogenannten Marihuana-Crushers in Form einer Revolvertrommel. Hierbei dürfte es sich um den am Mittwochmorgen in einem Café mitgeführten und fälschlicherweise als Teil einer Pistole angesehenen Gegenstand handeln.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell