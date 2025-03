Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 33-Jähriger in Innenstadt von mehreren Männern beraubt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Mehrere Männer griffen am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt offenbar einen 33-jährigen Mann an und entwendeten anschließend sein Bargeld.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der 33-Jährige gegen 19:30 Uhr auf der Karl-Friedrich-Straße von einer mehrköpfigen Männergruppe angesprochen. Als der Geschädigte das ihm offenbar angebotene Rauschgift ablehnte, sollen ihn die Männer zunächst beleidigt und in der weiteren Folge gemeinschaftlich auf den Boden geworfen haben. Einer der Täter zog ihm hierbei wohl Bargeld aus der Brusttasche seiner Jacke und verletzte ihn zudem mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Einer der Räuber soll schwarzhaarig, etwa 1,70 m groß und hellhäutig gewesen sein. Ein weiterer Täter hatte einen Vollbart und eine geschätzte Größe von etwa 1,80 m. Ein Dritter soll eine rotkarierte Jacke mit langen Ärmeln getragen und seine schulterlangen Haare wohl zu einem Dutt getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

