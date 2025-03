Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeieinsatzlage nach mutmaßlicher Bedrohung in einem Café in der Innenstadt

Ein offenbar auffälliges Verhalten eines bislang unbekannten Mannes sorgte in der Karlsruher Innenstadt am Mittwochmorgen für ein größeres Polizeiaufgebot. Zunächst war von einer Bedrohungslage gegenüber einem Café-Mitarbeiter ausgegangen worden.

Nach derzeitigem Sachstand fiel der bislang nicht identifizierte Mann gegen 07:00 Uhr in einem Café am Berliner Platz auf, in dem er offenbar psychisch auffällige Äußerungen gemacht haben soll. Zudem soll bei dem Mann ein Gegenstand gesehen worden sein, der wohl den Anschein eines Teils einer Pistole machte. Nachdem der Unbekannte das Cafe verlassen hatte, wurde die offenbar gleiche Person kurze Zeit später in der nahegelegenen Ludwig-Erhard-Schule gesehen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften, überprüften die Beamten nach entsprechenden Hinweisen auch zwei Straßenbahnen und mehrere Haltestellen im Stadtgebiet sowie die besagte Schule. Der Mann konnte bislang nicht identifiziert werden. Eine Bedrohungs- oder Gefahrenlage konnte im Rahmen der Einsatzmaßnahmen sowie der bisherigen Ermittlungen nicht bestätigt werden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 - 40 Jahre alten Mann mit dunklerem Teint und einer geschätzten Körpergröße von 180 cm handeln. Er war komplett schwarz bekleidet und trug Handschuhe sowie eine Mütze. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack und Kopfhörer mit sich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

