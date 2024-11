Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B48/B427 Geschwindigkeitskontrollen

Waldrohrbach/Oberhausen (ots)

Am Freitagvormittag, den 15.11.2024, wurden im Ortsbereich Waldrohrbach auf der B48 in Fahrtrichtung Annweiler und auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, in Fahrtrichtung Hergersweiler, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Waldrohrbach wurden bei erlaubten 50 km/h insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei Oberhausen wurden insgesamt 9 Fahrzeugführende mit überhöhter Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Die festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell