Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bilanz der Kontrollwoche Schwerverkehr

Landau / Südpfalz (ots)

Beamte der Polizeidirektion Landau, des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste, der Zentralen Bußgeldstelle und des Zoll haben vom 11.-15.11.2024 besonderen Augenmerk auf die Kontrolle des Schwerverkehrs gelegt. 44 Fahrzeuge wurden kontrolliert, wobei bei 18 Fahrzeugen Beanstandungen festgestellt wurden. Bei sieben Fahrzeugen musste die Weiterfahrt aufgrund Ladungssicherungsverstößen oder technischen Mängeln untersagt werden. Bei drei kontrollierten LKW wurden sogar Manipulationen am Fahrtenschreiber festgestellt, was strafrechtlich den Tatbestand der Urkundenfälschung darstellen kann. 13 Fahrzeuglenker mussten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften belangt werden. Vier Fahrer überholten im LKW-Überholverbot auf der A65. Der Schwerverkehr stellt aufgrund seiner Größe und seines Gewichts eine besondere Gefahr im Straßenverkehr dar. Dies kann zu verheerenden Folgen bei einem Zusammenstoß führen. Die Überwachung und Kontrolle dieser Risikogruppe ist ein wichtiger Baustein der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit in Rheinland-Pfalz.

