POL-PDLD: Edenkoben/Venningen/K6 - Zugedröhnt

Auf der K6 zwischen Venningen und Edenkoben kontrollierte die Polizei gestern Abend (14.11.2024, 21.40 Uhr) einen 22 Jahre alten Autofahrer. Schon bei der Ansprache stellten die Beamten ein erhebliches Händezittern und eine allgemeine Nervosität fest. Er gab an, dass er tags zuvor Cannabis geraucht hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden einkassiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In der Weinstraße konnte am frühen Morgen (15.11.2024, 1 Uhr) bei einem weiteren 23-jährigen Autofahrer "glasige" Augen sowie eine starke Allgemeinnervosität festgestellt werden. Ein Schnelltest erbrachte den Hinweis auf Cannabiskonsum. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

