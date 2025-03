Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dritte Meldung zur Meldung vom 11.03.2025 um 14:51 Uhr zu: "Ubstadt-Weiher - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 552 zwischen Tanklaster und Straßenbahn"

Karlsruhe (ots)

Die Feuerwehr konnte die brennenden Fahrzeuge mittlerweile löschen und das Feuer unter Kontrolle bringen.

Eine Person erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen und wurde durch die Einsatzkräfte aus dem vorderen Berreich der ausgebrannten Bahn geborgen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen konnte diese Person bislang noch nicht identifiziert werden. Der 49-jährige Fahrer des mit Heizöl beladenen Tanklasters wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision mindestens zehn Fahrgäste in der Bahn. Diese verletzten sich wohl allesamt leicht und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen werden zwei weitere Personen, die sich mutmaßlich in der Bahn befunden haben, vermisst.

Die L 552 an der Ortseinfahrt Zeutern ist nach wie vor zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Um sich nach dem Verbleib der Fahrgäste zu erkundigen werden die Angehörigen gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der Autobahnpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell