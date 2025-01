POL-NOM: Unfallflucht mit ca. 5.000,- Euro Sachschaden aufgeklärt

Northeim (ots) - Northeim, Am Klostergarten, Donnerstag, 23.01.2025, 07.00 - 09.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 07.00 - 09.00 Uhr kam es in der Straße "Am Klostergarten" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger Hannoveraner parkte seinen Firmenwagen zwischen 07.00 - 09.00 Uhr in einer Parkbox. In der Zeit beschädigte eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken den Firmenwagen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An ...

