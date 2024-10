POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Freiburg (ots) - Am Freitag, 18.10.2024, gegen 11:40 Uhr, ist in der Hauptstraße in Kadelburg ein 35jähriger Fahrer eines E-Scooters gestürzt. Der Fahrzeuglenker dürfte alleinbeteiligt beim Überfahren einer Bordsteinkante zu Fall gekommen sein. Er zog sich hierbei eine Verletzung am Fuß zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da kein ...

mehr