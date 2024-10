Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte beschädigen mutwillig parkende Autos im Bad Säckinger Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.10.2024, zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr, ist ein in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen abgestelltes Auto beschädigt worden. Bei dem geparkten Auto konnte eine tiefe Kratzspur auf der Beifahrerseite festgestellt werden, welche mutwillig mittels eines spitzen Gegenstandes herbeigeführt worden sein dürfte.

Am Sonntag, 20.10.2024, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ist ein in Bad Säckingen, in der Alten Basler Straße geparktes Auto beschädigt worden. Der vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellte Pkw wurde an der Seite mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Polizei in Bad Säckingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell