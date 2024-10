Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Ladengeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17./18.20.2024, haben sich Unbekannte in der Waldshuter Bismarckstraße Zutritt in ein Geschäft verschafft und Bargeld entwendet. Mutmaßlich gelangten die Täter über ein Seitenfenster ins Gebäude. Aus einem Gemeinschaftsraum wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Das Polizeirevier Waldshut bittet um Hinweise unter 07751 8316-0.

