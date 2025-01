Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Am Klostergarten, Donnerstag, 23.01.2025, 07.00 - 09.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 07.00 - 09.00 Uhr kam es in der Straße "Am Klostergarten" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 54-jähriger Hannoveraner parkte seinen Firmenwagen zwischen 07.00 - 09.00 Uhr in einer Parkbox. In der Zeit beschädigte eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken den Firmenwagen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

