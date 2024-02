Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Pfarrbüro

Täter versuchen Tür aufzuhebeln

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht von Dienstag (13. Februar 2024) auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter die Tür zum Pfarrbüro am Klosterplatz aufzuhebeln. Die Täter überstiegen zunächst eine Mauer und ein Gebüsch an der rückwärtigen Terrasse des Gebäudes. Im Anschluss hebelten die Unbekannten unter großer Gewaltanwendung die Zugangstür und ein Fenster auf. Zudem rissen die Täter einen Bewegungsmelder von der Hauswand und schmissen ihn in ein Blumenbeet. Aus dem Pfarrbüro wurde nach jetzigen Kenntnisstand nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

