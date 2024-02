Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

82-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Dienstag (13. Februar 2024) gegen 10:15 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Straelen mit einem Kleintrecker den Kortweg. An der Kreuzung mit der L 39 übersah er den vorfahrtberechtigten 82-jährigen Rennradfahrer aus Wachtendonk, der die Landstraße von Wankum kommend in Richtung Straelen befuhr. Durch die Kollision stürzte der 82-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer, so dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er einen Fahrradhelm. Die Polizei erschien zur Unfallaufnahme vor Ort. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell