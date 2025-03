POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 552 zwischen Tanklaster und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer soll am Montagnachmittag auf der L555 zwischen Rheinsheim und Philippsburg mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Zeuge meldete gegen 16:40 Uhr einen silbernen BMW, der in Schlangenlinien fuhr, mehrfach in den ...

mehr