Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 39-Jähriger nach mehreren Diebstählen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 39-jähriger Tatverdächtigter beging in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere Diebstahlsdelikte in der Karlsruher Innenstadt. Der mutmaßliche Dieb sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete ein zunächst unbekannter Täter gegen 01:45 Uhr eine Handtasche in einer Bar im Karlsruher Hirschhof. Als die Geschädigte das Fehlen ihrer Tasche bemerkte, konnte sie ihr in der Handtasche befindliches Smartphone zunächst im Bereich der Karlsruher Innenstadt orten.

Noch während der Fahndungsmaßnahmen machte ein weiteres Opfer eines Handtaschendiebstahls eine Polizeistreifenbesatzung am Karlsruher Marktplatz auf sich aufmerksam.

Im Rahmen der Ortung des entwendeten Mobiltelefons konnte schließlich ermittelt werden, dass sich dieses wohl in einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Hauptbahnhof befinden würde. In der Folge kontrollierten mehrere Polizeibeamte eine S-Bahn auf Höhe der Haltestelle Albtalbahnhof und nahmen einen 39-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Festgenommene führte neben dem georteten Smartphone auch das Diebesgut der Geschädigten vom Karlsruher Marktplatz mit sich.

Im Zuge der Festnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte zudem mit dem Diebstahl eines Pedelecs am späten Samstagabend gegen 23:50 Uhr in der Neisser Straße in Karlsruhe in Verbindung zu bringen ist.

Der Gesamtwert des Diebesguts der drei Taten beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000,00 Euro.

Der 39-jährige Beschuldigte wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell