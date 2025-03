Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich vier Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach verzeichnen.

In der Karlsruher Oststadt verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr, vermutlich über eine gekippte Terrassentür Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Striederstraße. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld sowie elektronische Geräte.

In Durlach drangen Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 03:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Fayence" ein. Durch Aufhebeln einer Balkontür gelangten sie in eine Erdgeschosswohnung. Hier durchwühlten die Diebe diverse Schubladen und nahmen in der Folge Bargeld an sich.

In der Zeit zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 01:00 Uhr, ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Durlach. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Am Pfinztor" auf, um in das Innere zu gelangen. Auf ihrem Beutezug ließen die Diebe unter anderem eine Armbanduhr mitgehen.

Auch in Palmbach verschafften sich Einbrecher am Samstag, zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr, über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus in der Gustav-Meerwein-Straße. In der Folge durchsuchten die Unbekannten die verschiedenen Räume und erbeuteten unter anderem diverse Schmuckstücke sowie Parfüm.

In allen Fällen ist der entstandene Diebstahl- und Sachschaden derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

