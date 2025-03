POL-KA: (KA) Karlsbad - Motorradunfall mit zwei verletzten Personen - eine davon schwer

Karlsruhe (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagvormittag gegen 10:55 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Geck-Straße im Karlsruher Stadtteil Oberreut aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Der 43-jährige Bewohner der Wohnung zog sich bei dem Versuch das Feuer selbständig zu löschen Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ...

