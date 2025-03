POL-KA: (KA) Kronau - Psychisch auffälliger Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) - Am frühen Freitagmorgen brachen Unbekannte in einen Handyladen in Beiertheim-Bulach ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 04:00 Uhr die Fensterfront eines Ladengeschäfts in der Schenkenburgstraße ein und gelangten so in den Innenraum. Anschließend entwendeten zwei Männer rund 20 Mobiltelefonen aus den Auslagen und ...

mehr