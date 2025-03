POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brand in Mehrfamilienhaus in Oberreut

Polizeipräsidium Karlsruhe

Brand in Mehrfamilienhaus in Oberreut

Karlsruhe (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagvormittag gegen 10:55 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Geck-Straße im Karlsruher Stadtteil Oberreut aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Der 43-jährige Bewohner der Wohnung zog sich bei dem Versuch das Feuer selbständig zu löschen Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben nach aktuellem Stand unverletzt und konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 300.000 Euro. Laut Angaben der Berufsfeuerwehr Karlsruhe ist die betroffene Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Eugen-Geck-Straße für knapp zwei Stunden gesperrt. Zur Erforschung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

