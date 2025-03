POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer erlitt am Mittwochmorgen in Graben-Neudorf bei einer Kollision mit einem Pkw schwere Kopfverletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin gegen 10:00 Uhr mit ihrem Dacia auf dem Bahnhofsring in Richtung Bahnhof. An der Einmündung zur Goethestraße übersah sie offenbar den von rechts ...

mehr