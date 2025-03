POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Östringen wurde am Dienstagabend eine Person leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 21-jähriger Skodafahrer gegen 21:00 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bad Schönborn und wollte wohl nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er offenbar ...

mehr