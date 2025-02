Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer fährt gegen Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag 06.02.2025, gegen 10.30 Uhr, soll unbekannter Radfahrer seitlichen gegen einen weißen Nissan gefahren sein. Der 65-jährige Fahrer des Nissans befuhr die Goethestraße in Richtung Bahnhof und musste an der Einmündung zur Güterstraße verkehrsbedingt anhalten. Dann sei von links aus Richtung eines Lebensmitteldiscounters ein Fahrradfahrer gekommen, welche mit dem Pkw kollidierte. Der Fahrradfahrer sei auf die Fahrbahn gestürzt, stand schnell wieder auf und fuhr zügig in Richtung Warmbach davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Zum Fahrradfahrer ist hier nichts bekannt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können.

