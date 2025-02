Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Rauch und Reizgas in Mehrfamilienhaus - Ursache noch ungeklärt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.02.2025, gegen 17:45 Uhr, hat ein Bewohner in der Hauptstraße in Todtmoos Reizgas abgefeuert, welches sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verteilte. Aus noch ungeklärter Ursache soll ein 42jähriger Mann Reizgas aus seiner in der Wohnung aufbewahrten Reizgaswaffe abgefeuert haben. Es entwickelte sich Rauch und die Reizgase verteilten sich im Gebäude. Die Feuerwehr wurde verständigt. Mehrere Hausbewohner mussten aus dem Haus evakuiert werden. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen der Polizei, was der Grund für die Benutzung der Reizgaswaffe war, sind im Gange.

