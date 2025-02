Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Ein Leichtverletzter

Am Donnerstagabend, 06.02.2025, gegen 23:45 Uhr, ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schaffhauser Straße in Tiengen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Der Wohnungsinhaber wollte nach einer Abwesenheit seine Wohnung betreten und stellte beim Öffnen der Türe starken Rauch fest. Nach Erkennen eines möglichen Brandherdes und entsprechendem Löschversuch wurde die Feuerwehr verständigt. Diese konnte die Wohnung betreten und den Brand vollständig löschen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Heizungsofen die Ursache gewesen sein. Durch den Löschversuch wurde eine Person leicht verletzt und durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Die weiteren Wohnungen im Mehrfamilienhaus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Gebäudeschaden dürfte nicht entstanden sein. Der Sachschaden dürfte im unteren 5stelligen Bereich liegen.

