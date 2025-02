Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Überfall im Stadtteil Stühlinger - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 06.02.2025, kam es gegen 03:30 Uhr in der Lehener Straße nahe der Kreuzung Escholzstraße in Freiburg zu einem Überfall auf einen Passanten.

Nach aktuellem Kenntnisstand sprachen zwei männliche Personen den Geschädigten unter einem Vorwand an. Als dieser die Situation als verdächtig einstufte und sich abwandte, schlugen ihm die Täter von hinten auf den Kopf, entwendeten dessen Geldbeutel und flüchteten durch die Häuserreihen in Richtung Breisacher Straße. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Beide Tatverdächtige, die sich optisch geähnelt haben sollen, werden wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, bekleidet mit dunklen, engen Winterjacken, kurze Bärte.

Ein Tatverdächtiger hätte zudem eine Wintermütze getragen, während der andere kurze schwarze Haare gehabt haben soll.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0761 882-2880 zu melden.

