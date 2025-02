Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Notdurft neben befahrener Hauptstraße verrichtet - Anzeige folgt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 05.02.2026, gegen 12:00 Uhr, hat ein Mann neben der Hauptstraße im Bereich des Bahnhofs in Erzingen seine Notdurft verrichtet. Im Grünstreifen unmittelbar neben der Hauptstraße platzierte sich der 55-jährige, um seinem Stuhlgang nachzukommen. Auf der vielbefahrenen Straße fuhr eine Streife vorbei und erkannte den in Haltung befindlichen Mann. Der 55-Jährige wurde kontrolliert. Hinweise auf eine Notsituation ergaben sich nicht. Eine Anzeige wird vorgelegt und dürfte eine Geldstrafe nach sich ziehen.

