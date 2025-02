Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Rückwärtsfahren mit Pkw im Vorgarten zum Stehen gekommen - 10.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.02.2025, gegen 10.50 Uhr, fuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin im Normandieweg rückwärts und kam nach einer kurzen Strecke mit ihrem Pkw in einem Vorgarten zum Stehen. Es wird vermutet, dass die 74-Jährige vielleicht die Pedale verwechselte oder von dem Bremspedal abrutschte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, da es zunächst hieß Betriebsstoffe würden auslaufen, was nicht der Fall war.

