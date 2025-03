POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Telefonbetrüger erneut erfolgreich - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Polizeipräsidium Karlsruhe

(KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Telefonbetrüger erneut erfolgreich - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe gingen am Montag und Dienstag bei der Polizei Karlsruhe ein. In einem Fall gelang es den Betrügern einen 82-jährigen Mann zu täuschen und erbeuteten mehrere zehntausend Euro Bargeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand riefen die Tatverdächtigen zu unterschiedlichen Zeiten bei mehreren Bürgerinnen und Bürgern in Ortsteilen von Karlsruhe und in Rheinstetten an. Hierbei gaben sie sich entweder als Bankmitarbeiter, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und versuchten ihre Gesprächspartner zur Aushändigung von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Mit der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" gaben sie am Telefon offenbar vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. In diesem Zusammenhang erkundigten sie sich wohl auch nach den Vermögensverhältnissen der Angerufenen. Mit sogenannten "Schockanrufen" versuchten die Straftäter zudem, ihre Opfer zu Kautionszahlungen für nahe Angehörige zu veranlassen, die angeblich einen schweren Verkehrsunfall mit Verletzten oder Toten verursacht hätten.

In einem Fall gelang es den Tätern mittels geschickter Gesprächsführung, einem 82-Jährigen aus Rheinstetten glaubhaft zu machen, mit einem Bankmitarbeiter zu telefonieren. Er ließ sich davon überzeugen, dass angeblich betrügerische Buchungen auf dessen Konto getätigt worden seien und ihm ein Bankmitarbeiter wohl Falschgeld ausgezahlt habe. Gegen 14:30 Uhr überreichte der Mann schließlich ein Kuvert mit mehreren zehntausend Euro Bargeld vor seiner Haustür an einen Tatverdächtigen.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

