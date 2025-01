POL-PPRP: Lkw-Fahrer angetrunken

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (24.01.2025), gegen 12:30 Uhr, kam es in der Hoheneckenstraße im Ortsteil Mundenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Dabei wurde die 64-jährige Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sie konnte jedoch durch Rettungskräfte befreit werden. Die 64-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene ...

