POL-WHV: Zeugenaufruf nach zwei Containerbränden in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von zwei Containerbränden, die sich aus bislang ungeklärter Ursache in Wilhelmshaven ereigneten.

Gegen 19:06 Uhr geriet ein Papiercontainer in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 4 in Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Am Container entstanden Sachschäden.

Gegen 21:27 Uhr brannte eine Restmülltonne, die sich in einer Müllcontainerbox in der Cirksenastraße in Höhe der Hausnummer 1 befand. Der Brand, bei dem die Tonne vollständig zerstört und das Mülltonnenhaus beschädigt wurden, konnte ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

