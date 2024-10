POL-WHV: Radfahrer auf Fahrradstraße von Pkw erfasst

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 31.10.2024 gegen 03:40 Uhr wurde in Altengroden in Wilhelmshaven ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 ...

