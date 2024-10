POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag fuhr eine 58-Jährige mit ihrem PKW VW gegen 07:40 Uhr in den Kreisel B437/Tweehörnweg und übersah dabei einen querenden 33-Jährigen aus Varel auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden ...

mehr