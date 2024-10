Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Ulmenstraße - Polizei sucht zwei Zeugen, die den Vorfall beobachteten

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.10.2024 ereignete sich in der Ulmenstraße gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem laut Aussage des Anzeigeerstatters eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin seinen dort parkenden blauen Pkw Marke VW Typ Golf angefahren habe und anschließend weitergefahren sei. Der Geschädigte gab außerdem an, dass zwei Zeugen den Unfall beobachtet und gemeldet hätten, die Personalienfeststellung allerdings versäumt worden sei. Die Polizei bittet diese zwei Zeugen sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell