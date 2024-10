POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Bereich der Kreuzung Grenzstraße/Bismarckstraße in Wilhelmshaven

Bockhorn (ots) - Am Samstag, dem 26.10.2024, kam es zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Uhlhornstraße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verursacher eines ggfs. kleinen dunkelfarbenen SUV beschädigte einen dort parkenden roten Pkw der Marke Seat im Bereich des Außenspiegels an der Fahrerseite und entfernte ...

mehr