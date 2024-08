POL-PDWIL: Aufbruch von Verkaufsautomaten

Wallersheim (ots) - In der Nacht vom 29.07.24 auf den 30.07.24 wurde in Wallersheim in der Straße, Am Ried, ein dunkelblauer VW Touran durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug wurde später in Wallersheim in der Straße, Am Brühl, in entgegengesetzter Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand abgestellt aufgefunden. Beim Auffinden das Fahrzeuges wurden im Bereich des Hecks sowie an der Beifahrerseite erhebliche ...

