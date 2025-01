POL-PPRP: Ein missglückter Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagvormittag (24.01.2025) wurden mehrere Personen in Ludwigshafen Opfer von Trickdieben. Gegen 9:50 Uhr klopfte ein Unbekannter an das Fenster eines Ehepaars in der Spatenstraße. Der Mann gab an, dass die Senioren eine Nachzahlung an ihre Krankenversicherung leisten müssen. Er gab weiter an, dass die Tochter des Paares die Rechnung erhalten habe und fingierte zur Bestätigung einen Anruf an ...

