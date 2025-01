Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagvormittag (24.01.2025) wurden mehrere Personen in Ludwigshafen Opfer von Trickdieben. Gegen 9:50 Uhr klopfte ein Unbekannter an das Fenster eines Ehepaars in der Spatenstraße. Der Mann gab an, dass die Senioren eine Nachzahlung an ihre Krankenversicherung leisten müssen. Er gab weiter an, dass die Tochter des Paares die Rechnung erhalten habe und fingierte zur Bestätigung einen Anruf an die Tochter. Daraufhin übergaben die Geschädigten dem Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Mann wurde als circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein nahezu identischer Sachverhalt in der Ruthenstraße. Auch hier erschien ein Mann an der Haustür einer Seniorin und gab an, dass diese noch offene Rechnungen zu begleichen habe. Auch in diesem Fall fingierte der Täter ein Gespräch mit Familienangehörigen. Die Seniorin gab jedoch an, kein Geld in der Wohnung zu haben, woraufhin der Unbekannte die Wohnung verließ. Auch hier wurde der Mann als circa 1,80 Meter und dunkel gekleidet beschrieben.

Es werden nun Zeugen gesucht, die im Bereich der Spatenstraße und der Ruthenstraße verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdieben zu schützen: Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell