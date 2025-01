Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei Autofahrer im Alter von 50 und 28 Jahren standen am 23.01.2025, gegen 07:50 Uhr, mit ihren Fahrzeugen hintereinander an der Ampelkreuzung Bruchwiesenstraße / Bayreuther Straße auf der Linksabbiegerspur. Nachdem die Ampel grün schaltete und die beiden Männer losfuhren, bog ein weißer SUV, der neben ihnen auf der Geradeausspur stand, ebenfalls links ab. Aufgrund dessen musste der 50-Jährige sein Fahrzeug abbremsen, weshalb der 28-Jährige ihm auffuhr. Der weiße SUV entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 1.700 Euro. Verletzt wurde niemand.

Haben Sie den Unfall beobachtet und können Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

