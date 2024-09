Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Inverkehrbringen von Falschgeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifikation des abgelichteten Mannes. Er steht im dringenden Tatverdacht, im Mai 2024 in einem Kiosk an der Heeper Straße, mit Falschgeld Zigaretten gekauft zu haben.

Gegen 23:30 Uhr am 16.05.2024, betrat der unbekannte Mann den Verkaufsraum an der Heeper Straße, in Höhe der Kronenstraße. Dort händigte er für den Kauf einer Schachtel Zigaretten einen gefälschten 50-Euro-Schein aus. Der Mitarbeiter bemerkte die Fälschung zunächst nicht, überreichte dem Täter die Zigaretten und das Wechselgeld.

Der abgelichtete Mann hat eine athletische Figur, schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug bei der Tat einen schwarzen Jogginganzug mit zwei weißen Streifen an den Seiten und schwarze Schuhe. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug um den Hals ein Schlüsselband mit Schlüsselbund. Zudem trug er eine Armbanduhr an seinem linken Handgelenk.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Fahndungsfotos des unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/146295

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität des abgelichteten Mannes an das Kriminalkommissariat 25 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell