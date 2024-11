Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Besetzter Schulbus rutscht in Straßengraben/Grünstreifen

Adenau, K18 (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Schulbusses sowie eines Abfallsammelfahrzeugs. In diesem Zusammenhang befuhr der Schulbus die K18 vom Stadtgebiet Adenau kommend in Fahrtrichtung Wimbach. Das involvierte Abfallsammelfahrzeug befuhr den Streckenabschnitt in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe des Eifelstadions Adenau (Sportplatz) kam der Schulbus in einer Engstelle sowie beim entgegengesetzten Vorbeifahren beider Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben/Grünstreifen. Das verkehrsunfallbeteiligte Abfallsammelfahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Adenau fort.

In dem Schulbus befanden sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls neben dem Fahrzeugführer insgesamt 12 Kinder in einem Alter zwischen 11 und 14 Jahren. Alle Insassen des Schulbusses blieben unverletzt. Die Kinder wurden im Anschluss mittels eines Ersatzfahrzeugs zu ihrem Zielort verbracht.

Bei dem anschließenden Abschleppvorgang kam es in dem Streckenabschnitt der K18 zu temporären Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu der beschriebenen Verkehrsunfallflucht machen können, insbesondere zu dem Abfallsammelfahrzeug sowie dem Fahrzeugführer, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell